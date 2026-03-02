Запланована подія 2

Війна Війна
Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1468-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 145 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 86 авіаційних ударів, скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8828 дронів-камікадзе та здійснив 3573 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса, Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка, Гірке, Мирне Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, район зосередження живої сили, склад боєприпасів, три гармати та пункт управління БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням шести авіабомб, здійснив 141 обстріл, з яких 18 – із застосуванням РСЗВ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 20 спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки й Новопавлівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік Білицького.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 34 атаки окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля й Староукраїнки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 2 березня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько