Втрати ворога станом на 2 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1468 добу повномасштабної війни становлять 1 267 730 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 березня втратила:
- особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб
- танків – 11 713 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 795 (+74) од.
- РСЗВ – 1 665 (+3) од.
- засоби ППО – 1 313 (+5) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі/катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.
- спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
