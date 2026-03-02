Втрати ворога станом на 2 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1468 добу повномасштабної війни становлять 1 267 730 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 березня втратила:

особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб

танків – 11 713 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од.

артилерійських систем – 37 795 (+74) од.

РСЗВ – 1 665 (+3) од.

засоби ППО – 1 313 (+5) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 348 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од.

крилаті ракети – 4 384 (+0) од.

кораблі/катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.

спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.