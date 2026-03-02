- Тип
Потери врага по состоянию на 2 марта 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1468 сутки полномасштабной войны составляют 1 267 730 человек.
Потери России в войне на 2 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 марта потеряла:
- личного состава – около 1 267 730 (+960) человек
- танков – 11 713 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 111 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 795 (+74) ед.
- РСЗО – 1 665 (+3) ед.
- средства ПВО – 1313 (+5) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810) ед.
- крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
- корабли/катера – 29 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 80 757 (+247) ед.
- специальная техника – 4076 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
