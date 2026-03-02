Потери врага по состоянию на 2 марта 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1468 сутки полномасштабной войны составляют 1 267 730 человек.

Потери России в войне на 2 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 марта потеряла:

личного состава – около 1 267 730 (+960) человек

танков – 11 713 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 24 111 (+3) ед.

артиллерийских систем – 37 795 (+74) ед.

РСЗО – 1 665 (+3) ед.

средства ПВО – 1313 (+5) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810) ед.

крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.

корабли/катера – 29 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 80 757 (+247) ед.

специальная техника – 4076 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

