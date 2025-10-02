Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1317-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 162 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4312 обстрелов, в том числе 129 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5280 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенных пунктов Горке, Железнодорожное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления и один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях  произошло шесть боевых столкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 176 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Нововасиловки, Бологовки и Каменки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Голубовки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодец, Мирное, Шандриголово, Торское, Заречное, Ямполь и в направлении Нового Мира, Дробышево.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населённых пунктов Григоровка, Ямполь, Выемка и Переездное.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боевых столкновений – оккупанты пытались продвигаться в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Василовка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецкая, Русиного Яра и Полтавки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоэкономическое, Грузское, Иваново Новоукраинка, Новониколаевка и Филиал.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороне, Сосновка, Новониколаевка, Воскресенка, Калиновское и Новогригоровка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Ореховском направлении наши воины отразили две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Светлана Манько