Карта боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

Продолжается 1317-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 162 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4312 обстрелов, в том числе 129 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5280 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенных пунктов Горке, Железнодорожное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления и один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 176 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Нововасиловки, Бологовки и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодец, Мирное, Шандриголово, Торское, Заречное, Ямполь и в направлении Нового Мира, Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населённых пунктов Григоровка, Ямполь, Выемка и Переездное.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боевых столкновений – оккупанты пытались продвигаться в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Василовка.

На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецкая, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоэкономическое, Грузское, Иваново Новоукраинка, Новониколаевка и Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороне, Сосновка, Новониколаевка, Воскресенка, Калиновское и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавки.

На Ореховском направлении наши воины отразили две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

