Втрати ворога станом на 2 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1317 добу повномасштабної війни становлять 1 112 460 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 жовтня втратила:

особового складу – близько 1112460 (+980) осіб;

танків – 11224 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23296 (+2) од;

артилерійських систем – 33336 (+12) од;

РСЗВ – 1507 (+2) од;

засоби ППО – 1224 (+0) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271);

крилаті ракети – 3790 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29);

спеціальна техніка – 3979 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.