- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 2 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1317 добу повномасштабної війни становлять 1 112 460 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1112460 (+980) осіб;
- танків – 11224 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23296 (+2) од;
- артилерійських систем – 33336 (+12) од;
- РСЗВ – 1507 (+2) од;
- засоби ППО – 1224 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271);
- крилаті ракети – 3790 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29);
- спеціальна техніка – 3979 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.