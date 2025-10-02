- Тип
Потери врага по состоянию на 2 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1317 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 112 460 человек.
Потери России в войне на 2 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 октября потеряла:
- личного состава – около 1112460 (+980) человек;
- танков – 11224 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23296 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 33336 (+12) ед;
- РСЗО – 1507 (+2) ед;
- средства ПВО – 1224 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65823 (+271);
- крылатые ракеты – 3790 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63303 (+29);
- специальная техника – 3979 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 2 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 53 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
