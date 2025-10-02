Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1317-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4312 обстрілів, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5280 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гірке, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління та один інший важливий об'єкт ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Противник завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснив 176 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Бологівки та Кам’янки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Голубівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське, Зарічне, Ямпіль та в напрямку Нового Миру, Дробишевого.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль, Виїмка та Переїзне.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення – окупанти намагалися просуватися в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Грузьке, Іванівка, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в напрямку Новоданилівки та в районі Плавнів.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників, успіху не мав.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько