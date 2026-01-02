Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

Продолжается 1409-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 3508 обстрелов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6237 дронов-камикадзе.

Авиационные удары наносились по населенным пунктам Лесное Харьковской области; Железнодорожное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки, Варваровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес авиационный удар, сбросив при этом одну управляемую авиационную бомбу и совершив 77 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении наступательных действий враг не зафиксирован.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Нововодяне, Мирное, Колодец, Заречное, Новоегоровка, Новоселовка и Ямполь.

На Славянском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в районах населенных пунктов Северск и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении противник совершил 15 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское.

На Покровском направлении наши защитники остановили 23 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вороне, Вербовое, Вишневое и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Солодке, Гуляйполе и Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две атаки россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

