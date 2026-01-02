Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1409-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 3508 обстрелов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6237 дронов-камикадзе.

Авиационные удары наносились по населенным пунктам Лесное Харьковской области; Железнодорожное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки, Варваровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес авиационный удар, сбросив при этом одну управляемую авиационную бомбу и совершив 77 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Купянском направлении наступательных действий враг не зафиксирован.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Нововодяне, Мирное, Колодец, Заречное, Новоегоровка, Новоселовка и Ямполь.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в районах населенных пунктов Северск и Сакко и Ванцетти.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не производил.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Константиновском направлении противник совершил 15 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 23 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вороне, Вербовое, Вишневое и Рыбное.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Солодке, Гуляйполе и Зеленого.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону Приморского.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две атаки россиян в направлении Антоновского моста.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 2 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько