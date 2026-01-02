Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Готівковий курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,80

Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1409-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3508 обстрілів, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6237 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнав населені пункти Лісне Харківської області; Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки, Варварівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження та два пункти управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав авіаційного удару, скинувши при цьому одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 77 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 15 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 14 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Приморського.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 2 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько