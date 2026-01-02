Втрати ворога станом на 2 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1409 добу повномасштабної війни становлять 1 209 880 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 січня втратила:

особового складу – близько 1 209 880 (+910) осіб;

танків – 11 494 (+6) од;

бойових броньованих машин – 23 851 (+2) од;

артилерійських систем – 35 720 (+42) од;

РСЗВ – 1 589 (+2) од;

засоби ППО – 1 267 (+1) од;

літаків – 434 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 043 (+590) од;

крилаті ракети – 4 137 (+1) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 72 587 (+169) од;

спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.