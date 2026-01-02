- Тип
Втрати ворога станом на 2 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1409 добу повномасштабної війни становлять 1 209 880 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 січня втратила:
- особового складу – близько 1 209 880 (+910) осіб;
- танків – 11 494 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23 851 (+2) од;
- артилерійських систем – 35 720 (+42) од;
- РСЗВ – 1 589 (+2) од;
- засоби ППО – 1 267 (+1) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 043 (+590) од;
- крилаті ракети – 4 137 (+1) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 587 (+169) од;
- спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
