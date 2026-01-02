Потери врага по состоянию на 2 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1409 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 209 880 человек.

Потери России в войне на 2 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 января потеряла:

личного состава – около 1209880 (+910) человек;

танков – 11 494 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 23 851 (+2) ед;

артиллерийских систем – 35 720 (+42) ед;

РСЗО – 1 589 (+2) ед;

средства ПВО – 1267 (+1) ед;

самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590) ед;

крылатые ракеты – 4 137 (+1) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 72 587 (+169) ед;

специальная техника – 4035 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 86 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.