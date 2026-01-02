- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 2 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1409 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 209 880 человек.
Потери России в войне на 2 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 января потеряла:
- личного состава – около 1209880 (+910) человек;
- танков – 11 494 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 23 851 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 35 720 (+42) ед;
- РСЗО – 1 589 (+2) ед;
- средства ПВО – 1267 (+1) ед;
- самолетов – 434 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590) ед;
- крылатые ракеты – 4 137 (+1) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 72 587 (+169) ед;
- специальная техника – 4035 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 86 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны
Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.