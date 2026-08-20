Карта боевых действий в Украине на 20 августа 2026 года

Продолжается 1639-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 234 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 99 авиационных ударов, во время которых сбросил 330 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 459 дронов-камикадзе и совершили 3118 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Коренок, Уланово, Бачевск, Товстодубово, Винторовка, Яструбщина и Атинское Сумской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Товстодубово.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника, четыре пункта управления беспилотных летательных аппаратов и три командно-наблюдательных пункта.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением восьми управляемых авиабомб и осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 17 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в направлениях Волоховки, Караического, Охримовки и Бочкового.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в районах Заречного и Лимана, а также в направлениях Шейковки, Карповки, Новоселовки и Дробышевого.

На Славянском направлении противник совершил 19 штурмовых действий в районах Резниковки, Озерного, Кривой Луки и Закотного, а также в направлениях Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлениях населенных пунктов Никифоровка, Диброва и Васютинское.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Новомитровки, Павловки, Александро-Шультиного и Новоселовки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано в Покровском направлении, где наши защитники остановили 26 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Котлиного и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Мирного, Свободного, Кучерового Яра, Ганновки, Матяшевого, Светлого, Шевченко, Васильевки, Удачного и Муравки.

На Александровском направлении захватчики совершили пять атак по направлениям населенных пунктов Воскресенка, Поддубное, Новое Запорожье и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Доброполья, Воздвиженки, Цветочного и Новоселовки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлении Степного, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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