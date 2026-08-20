Втрати ворога станом на 20 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 480 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1639 добу повномасштабної війни становлять 1 472 640 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 серпня втратила:

особового складу – близько 1 472 640 (+1 480) осіб;

танків – 12 283 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од.;

артилерійських систем – 48 261 (+56) од.;

РСЗВ – 2 050 (+7) од.;

засобів ППО – 1 577 (+0) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.;

крилатих ракет – 5 010 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 136 818 (+500) од.;

спеціальної техніки – 4 551 (+3) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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