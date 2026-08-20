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Втрати ворога станом на 20 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, боєприпаси
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 480 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1639 добу повномасштабної війни становлять 1 472 640 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1 472 640 (+1 480) осіб;
  • танків – 12 283 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 48 261 (+56) од.;
  • РСЗВ – 2 050 (+7) од.;
  • засобів ППО – 1 577 (+0) од.;
  • літаків – 439 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.;
  • крилатих ракет – 5 010 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 136 818 (+500) од.;
  • спеціальної техніки – 4 551 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 20 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

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