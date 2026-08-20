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Потери врага по состоянию на 20 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1480 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1639 сутки полномасштабной войны составляют 1 472 640 человек.
Потери России в войне на 20 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 августа потеряла:
- личного состава – около 1 472 640 (+1 480) человек;
- танков – 12 283 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 25 165 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 48 261 (+56) ед;
- РСЗО – 2 050 (+7) ед.;
- средств ПВО – 1577 (+0) ед;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2321 (+10) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 470 869 (+1 672) ед;
- крылатых ракет – 5010 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 136 818 (+500) ед;
- специальной техники – 4 551 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 31 крылатая ракета Х-101/Искандер-К/Х-59,
- 8 крылатых ракет Калибр,
- два баражирующих боеприпаса "Бандероль",
- 145 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 28 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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