Потери врага по состоянию на 20 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1480 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1639 сутки полномасштабной войны составляют 1 472 640 человек.

Потери России в войне на 20 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 августа потеряла:

личного состава – около 1 472 640 (+1 480) человек;

танков – 12 283 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 25 165 (+3) ед;

артиллерийских систем – 48 261 (+56) ед;

РСЗО – 2 050 (+7) ед.;

средств ПВО – 1577 (+0) ед;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2321 (+10) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 470 869 (+1 672) ед;

крылатых ракет – 5010 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 136 818 (+500) ед;

специальной техники – 4 551 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 31 крылатая ракета Х-101/Искандер-К/Х-59,

8 крылатых ракет Калибр,

два баражирующих боеприпаса "Бандероль",

145 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 28 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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