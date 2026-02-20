Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1458-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 237 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 61 авиационный удар, сбросил 196 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4748 дронов-камикадзе и осуществил 2453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 76 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка, Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы, Великомихайловка, Покровское, Александровка Днепропетровской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвижовка, Железнодорожное, Долинка, Горькое, Копани Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 12 боевых столкновений с врагом. Противник нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомба, совершил 81 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Охримовки, Зарубинки, Чугуновки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг провел 13 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Шандриголового и в сторону населенных пунктов Новый Мир, Ставки, Дробышево, Лиман.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Озерного, Дроновки, Закотного, Звоновки, Разниковки и в направлении Рай-Александровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Краматорском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Орехово-Василовки, Федоровки и Васюковки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Плещеевка, Степановка и сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новопавловка, Бересток.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Уютное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новониколаевка, Филиал и в сторону Новопавловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Сосновка, Согласие и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Андреевка-Клевцово.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Железнодорожное, Зеленое, Святопетровка и в районе Гуляйполя.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Ореховском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников атаки в направлении Приморского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении враг совершил одно неудачное наступательное действие.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько