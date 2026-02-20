Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026 года

Продолжается 1458-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 237 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 61 авиационный удар, сбросил 196 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4748 дронов-камикадзе и осуществил 2453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 76 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка, Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы, Великомихайловка, Покровское, Александровка Днепропетровской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвижовка, Железнодорожное, Долинка, Горькое, Копани Запорожской области.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 12 боевых столкновений с врагом. Противник нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомба, совершил 81 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Охримовки, Зарубинки, Чугуновки.

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново.

На Лиманском направлении враг провел 13 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Шандриголового и в сторону населенных пунктов Новый Мир, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Озерного, Дроновки, Закотного, Звоновки, Разниковки и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Орехово-Василовки, Федоровки и Васюковки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Плещеевка, Степановка и сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новопавловка, Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Уютное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новониколаевка, Филиал и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Сосновка, Согласие и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Железнодорожное, Зеленое, Святопетровка и в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников атаки в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил одно неудачное наступательное действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

