Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1458-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 237 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4748 дронів-камікадзе та здійснив 2453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Великомихайлівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень з ворогом. Противник завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 81 обстріл, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог провів 13 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак, у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників атаки в напрямку Приморського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу наступальну дію.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 20 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько