Лізинг нової економіки. Як ПУМБ перетворює фінансування бізнесу на інструмент зростання та відновлення України

Від виживання до розвитку: чому український бізнес знову почав інвестувати.

Після кількох років роботи в умовах повномасштабної війни український бізнес поступово переходить від моделі виживання до моделі розвитку. Підприємства адаптувалися до нових реалій, навчилися працювати в умовах безпекових ризиків, енергетичних викликів і складної логістики. Сьогодні головним питанням для багатьох компаній стає вже не те, як втриматися на ринку, а як масштабуватися, модернізувати виробництво та нарощувати конкурентоспроможність.

У цій трансформації особливу роль відіграє фінансовий лізинг. Те, що ще кілька років тому сприймалося як додатковий фінансовий інструмент, сьогодні дедалі частіше стає основним механізмом інвестиційного фінансування для бізнесу.

Українські підприємці дедалі частіше обирають лізинг для придбання транспорту, сільськогосподарської техніки, виробничого обладнання, енергетичних систем і навіть складних інфраструктурних рішень. Адже в умовах воєнної економіки особливого значення набуває можливість зберігати ліквідність, не вилучаючи значні кошти з обороту.

Саме тому ринок фінансового лізингу сьогодні демонструє темпи зростання, які випереджають багато інших сегментів фінансового сектору.

Лідери нового ринку: як ПУМБ нарощує присутність у фінансовому лізингу

Для ПУМБ фінансовий лізинг давно перестав бути допоміжним напрямом. За останні вісім років банк фактично з нуля побудував один із найуспішніших лізингових бізнесів в Україні.

Сьогодні портфель фінансового лізингу ПУМБ перевищує 5 млрд грн, а сам банк входить до числа найбільших гравців ринку та посідає друге місце серед банків за обсягом лізингового портфеля.

"Показовими є темпи розвитку. У 2025 році портфель ПУМБ Лізинг зріс на 70%, а кількість активних клієнтів збільшилася на 67%. Особливо динамічно розвивається сегмент малого бізнесу, де приріст клієнтської бази сягнув 90%", – зазначає заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников, який з початку створення розвиває цей напрям у банку.

Такі результати свідчать про фундаментальну зміну поведінки українських підприємців. Бізнес більше не розглядає лізинг як альтернативу кредиту лише в окремих випадках. Він стає повноцінним інструментом інвестиційної стратегії.

Не випадково в затвердженій стратегії розвитку до 2028 року ПУМБ ставить перед собою амбітну мету — стати банком першого вибору для клієнтів малого та середнього бізнесу в сегменті фінансового лізингу.

Ілюстративне фото. Джерело: Magnific

Агросектор: галузь, яка тримає економіку країни

Особливе місце в стратегії банку посідає аграрний сектор.

Саме агробізнес сьогодні залишається одним із ключових джерел валютної виручки країни та забезпечує понад половину українського товарного експорту. В умовах війни аграрії фактично стали одним із фундаментів економічної стійкості держави.

ПУМБ послідовно посилює свою присутність у цьому сегменті. Обсяг агрокредитування банку вже перевищує 14 млрд грн, що становить майже п'яту частину всього кредитного портфеля.

При цьому банк працює з усіма категоріями клієнтів — від великих міжнародних агрохолдингів до фермерських господарств та ФОПів.

Сьогодні аграрії потребують не лише оборотного фінансування для посівної та збору врожаю. Все більшого значення набувають інвестиції в оновлення технічного парку, енергонезалежність, логістичну інфраструктуру та сучасні виробничі технології.

Саме тут фінансовий лізинг стає одним із найефективніших інструментів розвитку.

Не просто техніка, а інвестиція в конкурентоспроможність

Сучасний лізинг давно вийшов за межі придбання автомобілів чи тракторів.

Сьогодні через лізингові програми бізнес фінансує вантажний транспорт, будівельну та спеціалізовану техніку, промислове обладнання, вагони, генератори, когенераційні установки та інші енергетичні рішення.

Особливо актуальним цей напрям став після масованих атак на енергетичну інфраструктуру країни. Для багатьох компаній питання енергетичної автономності стало питанням безперервності бізнесу.

ПУМБ уже реалізував низку масштабних проєктів із фінансування когенераційних установок для великих агровиробників, а також енергетичного обладнання для підприємств інших галузей економіки.

Фактично лізинг став інструментом модернізації українського бізнесу, який дозволяє компаніям інвестувати в розвиток навіть за умов обмеженого доступу до власного капіталу.

Ілюстративне фото. Джерело: Magnific

Чому лізинг часто перемагає класичний кредит

Зміна ставлення бізнесу до лізингу має цілком прагматичні причини.

На відміну від класичного кредиту, який передбачає отримання коштів, лізинг надає готовий до використання актив. Банк бере на себе значну частину супровідних процесів — від оформлення до страхування та реєстрації майна.

Для підприємця це означає менше адміністративного навантаження та швидший запуск нового активу в роботу.

Водночас сучасні партнерські програми з виробниками та дилерами дозволяють формувати надзвичайно конкурентні умови фінансування. У деяких випадках ставки за партнерськими програмами можуть стартувати від 0,01% річних (умови діють для окремих категорій клієнтів, детальніше на сайті банку).

Не менш важливою перевагою стає швидкість ухвалення рішень. Завдяки автоматизації процесів та впровадженню скорингових моделей ПУМБ сьогодні здатний приймати рішення щодо фінансування протягом одного-трьох робочих днів.

Для бізнесу, який працює в умовах високої динаміки ринку, саме швидкість дедалі частіше стає вирішальним фактором.

Технології, які змінюють фінансовий сервіс

Одним із ключових напрямів розвитку ПУМБ Лізинг є цифровізація.

Банк уже реалізував масштабний проєкт автоматизації процесів для малого бізнесу, що дозволило суттєво збільшити кількість опрацьованих угод та скоротити час отримання фінансування.

Наступним етапом стане інтеграція лізингових сервісів у мобільний застосунок банку. У перспективі підприємці зможуть подавати заявки, отримувати рішення та супроводжувати угоди в цифровому форматі без необхідності відвідування відділень.

Це не просто технологічне оновлення. Це створення нової моделі взаємодії між банком та підприємцем, де фінансування стає максимально доступним, швидким і зручним.

Ілюстрацію створено за допомогою Gemini

Лізинг як інструмент післявоєнного відновлення

Попереду на Україну чекає один із наймасштабніших етапів економічного відновлення в сучасній європейській історії.

Тисячі підприємств потребуватимуть нової техніки, обладнання, транспорту та виробничих потужностей. Багато компаній роками відкладали інвестиційні рішення через війну, але потреба в модернізації накопичувалася.

"Саме тому роль фінансового лізингу в найближчі роки лише посилюватиметься.

Сьогодні цей інструмент уже виходить далеко за межі традиційного фінансового продукту. Він стає механізмом економічної трансформації, що дозволяє бізнесу швидше інвестувати, масштабувати виробництво та створювати нову додану вартість.

Для ПУМБ це не лише окремий напрям бізнесу. Це можливість бути партнером українських підприємців в часи, коли формується нова економіка країни – більш технологічна, більш стійка та більш амбітна", – резюмує Артур Загородников.

І саме від того, наскільки швидко бізнес отримає доступ до ресурсів для розвитку, значною мірою залежатиме темп майбутнього економічного відновлення України.

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