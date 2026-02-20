Втрати ворога станом на 20 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1458 добу повномасштабної війни становлять 1 257 880 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 лютого втратила:

особового складу — близько 1 257 880 (+970) осіб;

танків — 11 684 (+2) од;

бойових броньованих машин — 24 060 (+6) од;

артилерійських систем — 37 387 (+3) од;

РСЗВ — 1 649 (+0) од;

засоби ППО — 1 303 (+1) од;

літаків — 435 (+0) од;

гелікоптерів — 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551) од;

крилаті ракети — 4 314 (+0) од;

кораблі / катери — 29 (+0) од;

підводні човни — 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни — 79 112 (+76) од;

спеціальна техніка — 4 073 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

