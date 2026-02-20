Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 20 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1458 день полномасштабной войны составляют 1 257 880 человек.

Потери России в войне на 20 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 февраля потеряла:

  • личного состава - около 1 257 880 (+970) человек;
  • танков - 11 684 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 24 060 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 37 387 (+3) ед;
  • РСЗО - 1 649 (+0) ед;
  • средства ПВО - 1303 (+1) ед;
  • самолетов - 435 (+0) ед;
  • вертолетов - 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 138 881 (+551) ед;
  • крылатые ракеты - 4 314 (+0) ед;
  • корабли/катера - 29 (+0) ед;
  • подводные лодки - 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 79 112 (+76) ед;
  • специальная техника - 4 073 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 20 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты/подавлены 107 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 20 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

