Потери врага по состоянию на 20 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1458 день полномасштабной войны составляют 1 257 880 человек.

Потери России в войне на 20 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 февраля потеряла:

личного состава - около 1 257 880 (+970) человек;

танков - 11 684 (+2) ед;

боевых бронированных машин - 24 060 (+6) ед;

артиллерийских систем - 37 387 (+3) ед;

РСЗО - 1 649 (+0) ед;

средства ПВО - 1303 (+1) ед;

самолетов - 435 (+0) ед;

вертолетов - 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 138 881 (+551) ед;

крылатые ракеты - 4 314 (+0) ед;

корабли/катера - 29 (+0) ед;

подводные лодки - 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны - 79 112 (+76) ед;

специальная техника - 4 073 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 107 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

