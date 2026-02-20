- Тип
Потери врага по состоянию на 20 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1458 день полномасштабной войны составляют 1 257 880 человек.
Потери России в войне на 20 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 февраля потеряла:
- личного состава - около 1 257 880 (+970) человек;
- танков - 11 684 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 24 060 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 37 387 (+3) ед;
- РСЗО - 1 649 (+0) ед;
- средства ПВО - 1303 (+1) ед;
- самолетов - 435 (+0) ед;
- вертолетов - 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 138 881 (+551) ед;
- крылатые ракеты - 4 314 (+0) ед;
- корабли/катера - 29 (+0) ед;
- подводные лодки - 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны - 79 112 (+76) ед;
- специальная техника - 4 073 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 107 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
