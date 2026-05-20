Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2026 года

Продолжается 1547-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 мая 2026 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 250 боевых столкновений.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 100 авиационных ударов, сбросил 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9168 дронов-камикадзе и произвел 3195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районе населенного пункта Чернецкое Сумской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения личного состава, две артиллерийские системы и три вражеских пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, враг совершил 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое, Гранов, Лиман, Радьковка, Вильча, Волчанские Хутора и Старица.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населённого пункта Новоплатоновка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Копанки, Озерное и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Долгой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Родинское, Александровка, Покровск, Гришино, Котлино, Новопавловка, Новоалександровка, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Свободное, Сергеевка,

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Александроград и Березово.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ровнополье, Радостное, Рыбное, Доброполье, Елена Константиновка, Новое Запорожье, Староукраинка, Цветково и Волшебное.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Белогорья.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста и острова Беллогрудый.

На Волынском и Полесском в направлениях признаков формирования наступательных группировок враг не обнаружен.

