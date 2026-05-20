Війна
Новини
Втрати ворога станом на 20 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1547 добу повномасштабної війни становлять 1 352 070 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 352 070 (+920) осіб
  • танків – 11 943 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 586 (+2) од.
  • артилерійських систем – 42 400 (+60) од.
  • РСЗВ – 1 795 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 388 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів –  1 432 (+6) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 301 072 (+1 873)  од.
  • крилаті ракети – 4 628 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 868 (+268) од.
  • спеціальна техніка – 4 206 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько