Втрати ворога станом на 20 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1547 добу повномасштабної війни становлять 1 352 070 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 травня втратила:

особового складу – близько 1 352 070 (+920) ос іб

іб танків – 11 943 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 586 (+2) од.

артилерійських систем – 42 400 (+60) од.

од. РСЗВ – 1 795 (+3) од.

засоби ППО – 1 388 (+2) од.

од. літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6) од.

од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 301 072 (+1 873) од.

од. крилаті ракети – 4 628 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 97 868 (+268) од.

од. спеціальна техніка – 4 206 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

