- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 20 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1547 сутки полномасштабной войны составляют 1 352 070 человек.
Потери России в войне на 20 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 мая потеряла:
- личного состава – близко 1 352 070 (+920) лиц
- танков – 11 943 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 586 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 42 400 (+60) ед.
- РСЗО – 1 795 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 388 (+2) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1 432 (+6) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 301 072 (+1 873) ед.
- крылатые ракеты – 4 628 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 97 868 (+268) ед.
- специальная техника – 4 206 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.