Потери врага по состоянию на 20 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1547 сутки полномасштабной войны составляют 1 352 070 человек.

Потери России в войне на 20 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 мая потеряла:

личного состава – близко 1 352 070 (+920) лиц

танков – 11 943 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 586 (+2) ед.

артиллерийских систем – 42 400 (+60) ед.

ед. РСЗО – 1 795 (+3) ед.

средства ПВО – 1 388 (+2) ед.

ед. самолетов – 436 (+0) ед.

вертолетов – 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1 432 (+6) ед.

ед. БПЛА оперативно-тактического уровня – 301 072 (+1 873) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 628 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 97 868 (+268) ед.

ед. специальная техника – 4 206 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

