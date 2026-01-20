- Тип
Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Продолжается 1427-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 января 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений.
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 91 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 204 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 7518 дронов-камикадзе и произвели 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности город Харьков; Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области; Константиновка Донецкой области; Терноватое, Волшебное, Зеленая Дубрава, Барвиновка, Терсянка, Рождественская область Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, две артиллерийские системы и два пункта управления противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес авиационный удар, сбросив четыре КАБ и совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и сторону Избицкого.
На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Шандриголово, Колодец и Заречное.
На Славянском направлении, в районе Дроновки и в сторону Платоновки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника в сторону Привилегии и Бондарного.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филиала.
На Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки боеприкосновения не зафиксированы.
На Приднепровском направлении захватчики однажды безрезультатно пытались улучшить свое положение в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
