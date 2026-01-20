Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1427-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 91 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 204 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 7518 дронов-камикадзе и произвели 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности город Харьков; Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области; Константиновка Донецкой области; Терноватое, Волшебное, Зеленая Дубрава, Барвиновка, Терсянка, Рождественская область Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, две артиллерийские системы и два пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес авиационный удар, сбросив четыре КАБ и совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и сторону Избицкого.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Шандриголово, Колодец и Заречное.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Славянском направлении, в районе Дроновки и в сторону Платоновки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника в сторону Привилегии и Бондарного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филиала.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки боеприкосновения не зафиксированы.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Приднепровском направлении захватчики однажды безрезультатно пытались улучшить свое положение в районе Антоновского моста.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 20 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько