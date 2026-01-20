Втрати ворога станом на 20 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1427 добу повномасштабної війни становлять 1 228 570 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 січня втратила:

особового складу — близько 1 228 570 (+1 130) осіб;

(+1 130) осіб; танків — 11 579 (+6) од.;

(+6) од.; бойових броньованих машин — 23 928 (+6) од.;

(+6) од.; артилерійських систем — 36 393 (+60) од.;

(+60) од.; РСЗВ — 1 618 (+1) од.;

(+1) од.; засобів ППО — 1 279 (+1) од.;

(+1) од.; літаків — 434 (+0) од.;

(+0) од.; гелікоптерів — 347 (+0) од.;

(+0) од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня — 111 140 (+925) од.;

(+925) од.; крилатих ракет — 4 163 (+0) од.;

(+0) од.; кораблів і катерів — 28 (+0) од.;

(+0) од.; підводних човнів — 2 (+0) од.;

(+0) од.; автомобільної техніки та автоцистерн — 75 067 (+191) од.;

(+191) од.; спеціальної техніки — 4 048 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 342 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300,

13 крилатих ракет Х-101,

315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.