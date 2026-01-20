- Тип
Втрати ворога станом на 20 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1427 добу повномасштабної війни становлять 1 228 570 осіб.
Втрати Росії у війні на 20 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 січня втратила:
- особового складу — близько 1 228 570 (+1 130) осіб;
- танків — 11 579 (+6) од.;
- бойових броньованих машин — 23 928 (+6) од.;
- артилерійських систем — 36 393 (+60) од.;
- РСЗВ — 1 618 (+1) од.;
- засобів ППО — 1 279 (+1) од.;
- літаків — 434 (+0) од.;
- гелікоптерів — 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 111 140 (+925) од.;
- крилатих ракет — 4 163 (+0) од.;
- кораблів і катерів — 28 (+0) од.;
- підводних човнів — 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 75 067 (+191) од.;
- спеціальної техніки — 4 048 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 342 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300,
- 13 крилатих ракет Х-101,
- 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
