Потери врага по состоянию на 20 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1427 сутки полномасштабной войны составляют 1 228 570 человек.
Потери России в войне на 20 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 января потеряла:
- личного состава — около 1 228 570 (+1 130) человек;
- танков 11 579 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин 23 928 (+6) ед.;
- артиллерийских систем 36 393 (+60) ед.;
- РСЗО 1 618 (+1) ед.;
- средств ПВО - 1 279 (+1) ед.;
- самолетов 434 (+0) ед.;
- вертолетов — 347 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня 111 140 (+925) ед.;
- крылатых ракет 4 163 (+0) ед.;
- кораблей и катеров 28 (+0) ед.;
- подводных лодок 2 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн. 75 067 (+191) ед.;
- специальной техники 4 048 (+3) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
