Потери врага по состоянию на 20 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1427 сутки полномасштабной войны составляют 1 228 570 человек.

Потери России в войне на 20 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 января потеряла:

личного состава — около 1 228 570 (+1 130) человек;

(+1 130) человек; танков 11 579 (+6) ед.;

(+6) ед.; боевых бронированных машин 23 928 (+6) ед.;

(+6) ед.; артиллерийских систем 36 393 (+60) ед.;

(+60) ед.; РСЗО 1 618 (+1) ед.;

(+1) ед.; средств ПВО - 1 279 (+1) ед.;

(+1) ед.; самолетов 434 (+0) ед.;

(+0) ед.; вертолетов — 347 (+0) ед.;

(+0) ед.; БПЛА оперативно-тактического уровня 111 140 (+925) ед.;

(+925) ед.; крылатых ракет 4 163 (+0) ед.;

(+0) ед.; кораблей и катеров 28 (+0) ед.;

(+0) ед.; подводных лодок 2 (+0) ед.;

(+0) ед.; автомобильной техники и автоцистерн. 75 067 (+191) ед.;

(+191) ед.; специальной техники 4 048 (+3) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

