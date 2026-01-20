Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 20 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1427 сутки полномасштабной войны составляют 1 228 570 человек.

Потери России в войне на 20 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 января потеряла:

  • личного состава — около   1 228 570   (+1 130) человек;
  • танков   11 579   (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин   23 928   (+6) ед.;
  • артиллерийских систем   36 393   (+60) ед.;
  • РСЗО   1 618   (+1) ед.;
  • средств ПВО -   1 279   (+1) ед.;
  • самолетов   434   (+0) ед.;
  • вертолетов —   347   (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня   111 140   (+925) ед.;
  • крылатых ракет   4 163   (+0) ед.;
  • кораблей и катеров   28   (+0) ед.;
  • подводных лодок   2   (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн.   75 067   (+191) ед.;
  • специальной техники   4 048   (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 20 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько