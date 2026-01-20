Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1427-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучили для ураження 7518 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це місто Харків; Підгаврилівка, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Костянтинівка Донецької області; Тернувате, Чарівне, Зелена Діброва, Барвінівка, Терсянка, Різдвянка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав авіаційного удару, скинувши чотири КАБ та здійснив 90 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку, у районі Дронівки та у бік Платонівки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника у бік Привілля й Бондарного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку ворог 20 разів атакував позиції наших оборонців в районах Гуляйполя, Солодкого, та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення у районі Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 20 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

