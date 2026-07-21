Карта боевых действий в Украине на 21 июля 2026 года

Продолжается 1609-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 217 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет и 78 авиационных ударов, во время которых сбросил 254 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 10 408 дронов-камикадзе и произвели 3346 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, пять артиллерийских систем и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили один вражеский штурм. В то же время агрессор нанес два авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и совершил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, а также в направлениях Кирпичного, Волчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлениях Петропавловки, Колесниковки и Куриловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты пятнадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Озерного, а также в направлениях Шейковки, Дробышева и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлениях Калеников и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях Федоровки Второй, Никифоровки, Юрковки и Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано четырнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки, а также в направлении Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 атак. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки, Белицкого и Сергеевки, а также совершал штурмы в направлениях Шевченко, Нового Шахматного, Свободного, Торецкого, Софиевки, Кучерового Яра, Мирного, Удачного, Новоподгородного и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлениях населенных пунктов Вороне, Александроград и Терново.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Верхней Терсы, Воздвиженки, Цветочного, Косовцевого и Горького.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Малых Щербаков и Белогорья.



На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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