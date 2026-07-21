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Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

ЗСУ, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1609-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 217 бойових зіткнень.

Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 408 дронів-камікадзе та здійснили 3346 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, п'ять артилерійських систем та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Цегельного, Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного.

Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямках Петропавлівки, Колісниківки та Курилівки.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п'ятнадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямках Шийківки, Дробишевого та Новоселівки.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив 30 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Калеників та Рай-Олександрівки.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямках Федорівки Другої, Никифорівки, Юрківки та Васютинського.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку зафіксовано чотирнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Русиного Яру.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки, Білицького та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Шевченка, Нового Шахового, Вільного, Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Мирного, Удачного, Новопідгородного та Новопавлівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Вороне, Олександроград та Тернове.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Гіркого.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Малих Щербаків та Білогір'я.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року


На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько