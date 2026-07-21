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Втрати ворога станом на 21 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1609 добу повномасштабної війни становлять 1 431 900 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 липня втратила:
- особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб;
- танків – 12 161 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.;
- артилерійських систем – 46 435 (+92) од.;
- РСЗВ – 1 955 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 513 (+2) од.;
- літаків – 438 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.;
- крилатих ракет – 4 933 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 123 347 (+453) од.;
- спеціальної техніки – 4 441 (+8) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів “Бандероль” та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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