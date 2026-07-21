Втрати ворога станом на 21 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1609 добу повномасштабної війни становлять 1 431 900 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 липня втратила:

особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб;

танків – 12 161 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.;

артилерійських систем – 46 435 (+92) од.;

РСЗВ – 1 955 (+2) од.;

засобів ППО – 1 513 (+2) од.;

літаків – 438 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.;

крилатих ракет – 4 933 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 123 347 (+453) од.;

спеціальної техніки – 4 441 (+8) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів “Бандероль” та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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