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Потери врага по состоянию на 21 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1609 сутки полномасштабной войны составляют 1 431 900 человек.
Потери России в войне на 21 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 июля потеряла:
- личного состава – около 1 431 900 (+1 370) человек;
- танков – 12 161 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 24 978 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 46 435 (+92) ед;
- РСЗО – 1 955 (+2) ед;
- средств ПВО – 1 513 (+2) ед;
- самолетов – 438 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1 970 (+5) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 420 290 (+1 865) ед;
- крылатых ракет – 4 933 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 123 347 (+453) ед;
- специальной техники – 4 441 (+8) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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