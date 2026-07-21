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Потери врага по состоянию на 21 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1609 сутки полномасштабной войны составляют 1 431 900 человек.

Потери России в войне на 21 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 431 900 (+1 370) человек;
  • танков – 12 161 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 978 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 46 435 (+92) ед;
  • РСЗО – 1 955 (+2) ед;
  • средств ПВО – 1 513 (+2) ед;
  • самолетов – 438 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 970 (+5) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 420 290 (+1 865) ед;
  • крылатых ракет – 4 933 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 123 347 (+453) ед;
  • специальной техники – 4 441 (+8) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 21 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 21 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько