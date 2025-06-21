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Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

военные ВСУ, военная техника, оружие
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Сухопутные войска ВСУ

Продолжается 1214-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3082 дронов-камикадзе и произвели 4997 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 68 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Красная Криница, Васиновка, Омельник, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БПЛА и один другой важный объект противника.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Зеленого, Глубокого, Каменки, Фиголовки и Волчанска.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед вблизи Степной Новоселовки и Голубовки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Лиманском направлении за сутки произошло 14 атак кафиров. Силы обороны отразили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Новый Мир, Ольга, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенкового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Северском направлении, в сторону Григоровки и Ивано-Дарьевки, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений в сторону Белой Горы, Предтечино и Ступочек.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецкая, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надеевка, Новоселки, Срибное.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах Отрадного, Богатыря, Веселого, Федоровки, Свободного Поля и Шевченко.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили одно наступательное действие врага вблизи Малиновки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Ореховском направлении украинские защитники отразили две атаки противника в сторону Новоандреевки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Приднепровском направлении в украинские воины отразили одну атаку кафиров в районе Антоновского моста.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 19 июня президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Министр обороны Рустем Умеров поздравил его и подчеркнул, что сухопутные войска являются основой оборонной системы государства, выполняющими ключевые задачи на текущем этапе войны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Ковальчук