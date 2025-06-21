Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2025 года

Продолжается 1214-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3082 дронов-камикадзе и произвели 4997 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 68 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Красная Криница, Васиновка, Омельник, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БПЛА и один другой важный объект противника.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Зеленого, Глубокого, Каменки, Фиголовки и Волчанска.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед вблизи Степной Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении за сутки произошло 14 атак кафиров. Силы обороны отразили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Новый Мир, Ольга, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенкового.

На Северском направлении, в сторону Григоровки и Ивано-Дарьевки, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений в сторону Белой Горы, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецкая, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надеевка, Новоселки, Срибное.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах Отрадного, Богатыря, Веселого, Федоровки, Свободного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили одно наступательное действие врага вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили две атаки противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в украинские воины отразили одну атаку кафиров в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 19 июня президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Министр обороны Рустем Умеров поздравил его и подчеркнул, что сухопутные войска являются основой оборонной системы государства, выполняющими ключевые задачи на текущем этапе войны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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