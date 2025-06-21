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Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

військові ЗСУ, військова техніка, зброя
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Сухопутні війська ЗСУ

Триває 1214-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 109 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3082 дронів-камікадзе та здійснили 4997 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 68 – з реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління, один пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки та Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував тричі, намагаючись просунутися вперед поблизу Степової Новоселівки та Голубівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Лиманському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Сіверському напрямку, в бік Григорівки та Івано-Дар’ївки, противник сім разів атакував позиції наших військ.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в бік Білої Гори, Предтечиного та Ступочок.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Торецька, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгородного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Федорівки, Вільного Поля та Шевченка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну наступальну дію ворога поблизу Малинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в бік Новоандріївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів в районі Антонівського моста.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 21 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 19 червня президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Міністр оборони Рустем Умєров привітав його та наголосив, що сухопутні війська є основою оборонної системи держави, які виконують ключові завдання на поточному етапі війни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Ковальчук