Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1214 добу повномасштабної війни становлять 1010390 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 червня втратила:

особового складу – близько 1010390 (+1060) осіб;

осіб; танків – 10955 (+1) одиниць;

одиниць; бойових броньованих машин – 22865 (+5) ;

; артилерійських систем – 29393 (+19) ;

; РСЗВ – 1421 (+0) ;

; засоби ППО – 1188 (+0) ;

; літаків – 416 (+0);

гелікоптерів – 337 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41422 (+123) ;

; крилаті ракети – 3369 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 52617 (+116) ;

; спеціальна техніка – 3920 (+2).

Оновлено 10:39



Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами (112 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ);

3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 – лок аційно втр ачено );



втр ); 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 – лок аційно втр ачено );

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 – лок втр ); 1 крилата ракети "Калібр" (1 – лок аційно втр ачено ).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, падіння збитих уламків зафіксовано у 3-х локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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