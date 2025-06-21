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Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1214 добу повномасштабної війни становлять 1010390 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 червня втратила:
- особового складу – близько 1010390 (+1060) осіб;
- танків – 10955 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин – 22865 (+5);
- артилерійських систем – 29393 (+19);
- РСЗВ – 1421 (+0);
- засоби ППО – 1188 (+0);
- літаків – 416 (+0);
- гелікоптерів – 337 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41422 (+123);
- крилаті ракети – 3369 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52617 (+116);
- спеціальна техніка – 3920 (+2).
Оновлено 10:39
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами (112 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ);
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3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1
– локаційно втрачено);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 – локаційно втрачено);
- 1 крилата ракети "Калібр" (1 – локаційно втрачено).
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, падіння збитих уламків зафіксовано у 3-х локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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