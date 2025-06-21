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Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

військові ЗСУ, автомобіль
Велика війна триває три роки / Сухопутні війська ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1214 добу повномасштабної війни становлять 1010390 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 червня втратила:

  • особового складу – близько 1010390 (+1060) осіб;
  • танків – 10955 (+1) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 22865 (+5);
  • артилерійських систем – 29393 (+19);
  • РСЗВ – 1421 (+0);
  • засоби ППО – 1188 (+0);
  • літаків – 416 (+0);
  • гелікоптерів – 337 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41422 (+123);
  • крилаті ракети – 3369 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52617 (+116);
  • спеціальна техніка – 3920 (+2).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Оновлено 10:39

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами (112 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ); 
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 – локаційно втрачено);
  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 – локаційно втрачено); 
  • 1 крилата ракети "Калібр" (1 – локаційно втрачено).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, падіння збитих уламків зафіксовано у 3-х локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Ковальчук