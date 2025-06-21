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Потери врага по состоянию на 21 июня 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1214 день полномасштабной войны составляют 1010390 человек.
Потери России в войне на 21 июня 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 июня потеряла:
- личного состава – около 1010390 (+1060) человек;
- танков – 10 955 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин – 22865 (+5) ;
- артиллерийских систем – 29393 (+19) ;
- РСЗО – 1421 (+0) ;
- средства ПВО – 1188 (+0) ;
- самолетов – 416 (+0);
- вертолетов – 337 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41422 (+123) ;
- крылатые ракеты – 3369 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 52617 (+116) ;
- специальная техника – 3920 (+2).
Обновлено 10:39
Пораженные воздушные цели врага на 21 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 140 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами (112 – локационно потеряны или подавлены РЭБ);
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3 крылатые ракеты "Искандер-К" (1 – локационно потеряно);
- 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 – локационно потеряно);
- 1 крылатая ракета "Калибр" (1 – локационно потеряно).
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых обломков зафиксировано в 3-х локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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