Потери врага по состоянию на 21 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1214 день полномасштабной войны составляют 1010390 человек.

Потери России в войне на 21 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 июня потеряла:

личного состава – около 1010390 (+1060) человек;

человек; танков – 10 955 (+1) единиц;

единиц; боевых бронированных машин – 22865 (+5) ;

; артиллерийских систем – 29393 (+19) ;

; РСЗО – 1421 (+0) ;

; средства ПВО – 1188 (+0) ;

; самолетов – 416 (+0);

вертолетов – 337 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 41422 (+123) ;

; крылатые ракеты – 3369 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 52617 (+116) ;

; специальная техника – 3920 (+2).

Обновлено 10:39



Пораженные воздушные цели врага на 21 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

140 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами (112 – локационно потеряны или подавлены РЭБ);

3 крылатые ракеты "Искандер-К" (1 – локационно потеряно );



); 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 – локационно потеряно );

1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 – ); 1 крылатая ракета "Калибр" (1 – локационно потеряно ).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых обломков зафиксировано в 3-х локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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