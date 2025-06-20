Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ Шаповалова: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі президента №412/2025.

"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", - зазначено в указі.

Новим командувачем Сухопутних військ став Геннадій Шаповалов

У вечірньому зверненні Зеленський прокоментував призначення Шаповалова. Він нагадав, що до цього бригадний генерал виконував завдання у Вісбадені в Німеччині, а саме брав участь у координації з українськими партнерами по НАТО.

"Весь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий досвід наших воїнів повинні бути реалізовані зараз в Сухопутних військах України. Зміни потрібні й це обов'язково", - наголосив президент.

Реакція Умєрова на призначення

Міністр оборони Рустем Умєров привітав нового командувача та наголосив, що сухопутні війська є основою оборонної системи держави, які виконують ключові завдання на поточному етапі війни.

"Упевнений, що поєднання практичного бойового досвіду, управлінських рішень на рівні оперативного командування та розуміння принципів взаємосумісності з партнерами буде посиленим фундаментом для подальшого розвитку Сухопутних військ", - зауважив міністр.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Шаповалов народився в Кіровоградській області. Він навчався в Інституті танкових військ Харківського державного політехнічного університету, Національному університеті оборони України, Острозькій академії.

Також завершив навчання у Військовому коледжі Армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ.

Шаповалов пройшов усі щаблі військової кар’єри – від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У 2022 році він був начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ, а наступного року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

16 квітня 2024 року його призначили командувачем військ оперативного командування "Південь".

Після звільнення з ОК у лютому 2025-го займався координацією військової допомоги Україні в німецькому Вісбадені, де розташований центр командування НАТО з надання допомоги та тренування України.

Кадрові перестановки у ЗСУ

1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію, що сталася на 239-му навчальному полігоні на Дніпровщині, , внаслідок якої загинули військові.

3 червня президент Зеленський призначив командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта Бровді. У війську має позивний "Мадяр" і є засновником підрозділу "Птахи Мадяра".