Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками Шаповалова: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе президента №412/2025.

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", — отмечено в указе.

Новым командующим Сухопутными войсками стал Геннадий Шаповалов

В вечернем обращении Зеленский прокомментировал назначение Шаповалова. Он напомнил, что до этого бригадный генерал выполнял задачи в Висбадене в Германии, а именно участвовал в координации с украинскими партнерами по НАТО.

"Весь положительный опыт координации и весь реальный боевой опыт наших воинов должны быть реализованы сейчас в Сухопутных войсках Украины. Изменения нужны и обязательно", — подчеркнул президент.

Реакция Умерова на назначение

Министр обороны Рустем Умеров поздравил нового командующего и подчеркнул, что сухопутные войска являются основой оборонной системы государства, которые выполняют ключевые задачи на текущем этапе войны.

" Уверен, что соединение практического боевого опыта, управленческих решений на уровне оперативного командования и понимания принципов взаимосовместимости с партнерами будет усиленным фундаментом для дальнейшего развития Сухопутных войск", — отметил министр.

Что известно о Геннадии Шаповалове

Шаповалов родился в Кировоградской области. Он учился в Институте танковых войск Харьковского государственного политехнического университета, Национальном университете обороны Украины, Острожской академии.

Также завершил обучение в Военном колледже Армии США, где готовят старших офицеров Сухопутных войск.

Шаповалов прошел все ступени военной карьеры – от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

В 2022 году он был начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ, а в следующем году вошел в состав Комиссии по координации евроатлантической интеграции Украины.

16 апреля 2024 года его назначили командующим войсками оперативного командования "Юг".

После освобождения из ОК в феврале 2025 года занимался координацией военной помощи Украине в немецком Висбадене, где расположен центр командования НАТО по оказанию помощи и тренировки Украины.

Кадровые перестановки в ВСУ

1 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый подал рапорт об отставке из-за трагедии, произошедшей на 239-м учебном полигоне на Днепровщине, в результате которой погибли военные.

3 июня президент Зеленский назначил командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди. В армии имеет позывной "Мадьяр" и является основателем подразделения "Птицы Мадяра".