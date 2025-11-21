Карта боевых действий в Украине на 21 ноября 2025 года

Продолжается 1367-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 173 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 3674 обстрела, из них 53 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3470 дронов-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Екатериновка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Запорожье, Терноватое, Магдалиновка, Лукьяновское, Камышеваха Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, а также совершил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Синельниково, Волчанска и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодец и Новоселовка.

На Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечиного и Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении произошло 59 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Удачное, Молодежское, Новосергеевка, Филиал, Дачное и Новонаполковка.

На Александровском направлении Силы обороны пресекли 19 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Привольное, Сосновка, Январское, Степное, Рыбное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении агрессор десять раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Яблочного и Ровнополья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника в районе Каменского и в сторону Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.