Новини
Дата публікації
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1367-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 173 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Катеринівка Харківської області; Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Тернувате, Магдалинівка, Лук’янівське, Комишуваха Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного й Ступочок.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Покровському напрямку відбулося 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Січневе, Степове, Рибне та Красногірське.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку агресор десять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнопілля.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника у районі Кам’янського та у бік Степногірська й Приморського.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько