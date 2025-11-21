- Тип
Втрати ворога станом на 21 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1367 добу повномасштабної війни становлять 1 163 170 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб;
- танків – 11 357 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 550 (+20) од;
- РСЗВ – 1 546 (+0) од;
- засоби ППО – 1 247 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од;
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од;
- спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
