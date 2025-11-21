- Тип
Потери врага по состоянию на 21 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1367 сутки полномасштабной войны составляют 1 163 170 человек.
Потери России в войне на 21 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 ноября потеряла:
- личного состава – около 1163170 (+1050) человек;
- танков – 11 357 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23 600 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 34 550 (+20) ед;
- РСЗО – 1 546 (+0) ед;
- средства ПВО – 1247 (+0) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150) ед;
- крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 768 (+65) ед;
- специальная техника – 4002 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 21 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 95 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
