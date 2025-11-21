Потери врага по состоянию на 21 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1367 сутки полномасштабной войны составляют 1 163 170 человек.

Потери России в войне на 21 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 ноября потеряла:

личного состава – около 1163170 (+1050) человек;

танков – 11 357 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 23 600 (+3) ед;

артиллерийских систем – 34 550 (+20) ед;

РСЗО – 1 546 (+0) ед;

средства ПВО – 1247 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150) ед;

крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 67 768 (+65) ед;

специальная техника – 4002 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 21 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 95 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

