Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1398-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 декабря 2025 г.

Последние данные с отчета ISW   (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 223 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 18 авиационных ударов, сбросив при этом 50 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3248 дронов-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес один авиационный удар тремя авиабомбами, совершил 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, восемь из которых — из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 16 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Дворичанское и в сторону Избицкого, Вильчи и Обуховки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки, Новосергеевка, Коровой Яр, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Славянском направлении наши защитники отразили пять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя и Северска.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка, Орехово-Василовка и Веролюбовка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Покровском направлении произошло 57 боевых столкновений в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Филиал и в сторону Гришиного, Дорожного, Новоподгородного, Сергеевки, Нового Шахового и Новопавловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны пресекли 17 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Александроград, Январь, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Гуляйполя.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили восемь атак противника в районах Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки и Приморского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько