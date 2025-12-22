Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

Продолжается 1398-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 декабря 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 223 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 18 авиационных ударов, сбросив при этом 50 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3248 дронов-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес один авиационный удар тремя авиабомбами, совершил 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, восемь из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 16 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Дворичанское и в сторону Избицкого, Вильчи и Обуховки.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки, Новосергеевка, Коровой Яр, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

На Славянском направлении наши защитники отразили пять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя и Северска.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка, Орехово-Василовка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении произошло 57 боевых столкновений в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Филиал и в сторону Гришиного, Дорожного, Новоподгородного, Сергеевки, Нового Шахового и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны пресекли 17 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Александроград, Январь, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка.

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении наши защитники отразили восемь атак противника в районах Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

