Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1398-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару трьома авіабомбами, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, вісім з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Ставки, Новосергіївка, Коровій Яр, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя та Сіверська.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка та Віролюбівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Покровському напрямку відбулося 57 бойових зіткнень у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Гришиного, Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове й Іванівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили вісім атак противника у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки й Приморського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 22 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько