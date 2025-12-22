Втрати ворога станом на 22 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1398 добу повномасштабної війни становлять 1 197 860 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 грудня втратила:

особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб,

танків – 11 433 (+0) од. бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од.

артилерійських систем – 35 287 (+37) од.

РСЗВ – 1 575 (+1) од.

засоби ППО – 1 263 (+0) од.

літаків – 432 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од.

крилаті ракети – 4 073 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од.

спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

