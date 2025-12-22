- Тип
Втрати ворога станом на 22 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1398 добу повномасштабної війни становлять 1 197 860 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб,
- танків – 11 433 (+0) од. бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од.
- артилерійських систем – 35 287 (+37) од.
- РСЗВ – 1 575 (+1) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од.
- спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
