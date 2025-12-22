Потери врага по состоянию на 22 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1398 сутки полномасштабной войны составляют 1 197 860 человек.

Потери России в войне на 22 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 декабря потеряла:

личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек,

танков – 11 433 (+0) ед. боевых бронированных машин – 23 769 (+1) ед.

артиллерийских систем – 35 287 (+37) ед.

РСЗО – 1 575 (+1) ед.

средства ПВО – 1263 (+0) ед.

самолетов – 432 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 70 721 (+130) ед.

специальная техника – 4028 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага на 22

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 58 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

