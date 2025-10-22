Карта боевых действий в Украине на 22 октября 2025 года

Продолжается 1337-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 4110 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4488 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Харьков Харьковской области; Лиман, Константиновка Донецкой области; Александровка, Малиновка Днепропетровской области; Ровнополье, Сладкое, Запорожье Запорожской области; Херсон Херсонской области

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку захватнических войск. Также враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиабомбу, и совершил 160 обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших воинов близ Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Каменки, Западного и в сторону Бологовки и Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло девять вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Роща, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел 17 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Карповка, Среднее, Колодцы, Дерилово, Мирное и Новоселовка.

На Славянском направлении враг предпринял пять попыток идти вперед в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Сухецкое, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Николаевка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новомиколаевка.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Филиал, Вербовое, Новогригоровка и Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили две атаки оккупантов вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении захватчики пять раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах Каменского, Степного и в сторону Степногорска и Малой Токмачки.

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

