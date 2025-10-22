Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1337-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Харків Харківської області; Лиман, Костянтинівка Донецької області; Олександрівка, Малинівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Солодке, Запоріжжя Запорізької області; Херсон Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбницьких військ. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіабомбу, та здійснив 160 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших воїнів поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного та у бік Бологівки й Колодязного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмових дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Полтавки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку загарбники п’ять разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

Минулої доби на Краматорському й Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року
Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько