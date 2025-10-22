- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1337 добу повномасштабної війни становлять 1 133 250 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 133 250 (+1050) осіб;
- танків – 11 280 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 447 (+11) од;
- артилерійських систем – 33 914 (+12) од;
- РСЗВ – 1524 (+0) од;
- засоби ППО – 1229 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);
- крилаті ракети – 3 864 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 122 (+96);
- спеціальна техніка – 3981 (+1).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
