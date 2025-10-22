Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1337 добу повномасштабної війни становлять 1 133 250 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 133 250 (+1050) осіб;

танків – 11 280 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23 447 (+11) од;

артилерійських систем – 33 914 (+12) од;

РСЗВ – 1524 (+0) од;

засоби ППО – 1229 (+0) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);

крилаті ракети – 3 864 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 122 (+96);

спеціальна техніка – 3981 (+1).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

