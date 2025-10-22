Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

дрон, війна, зсу, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1337 добу повномасштабної війни становлять 1 133 250 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 133 250 (+1050) осіб;
  • танків – 11 280 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 447 (+11) од;
  • артилерійських систем – 33 914 (+12) од;
  • РСЗВ – 1524 (+0) од;
  • засоби ППО – 1229 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);
  • крилаті ракети – 3 864 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни  – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 122 (+96);
  • спеціальна техніка – 3981 (+1).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько