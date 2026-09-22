Карта боевых действий в Украине на 22 сентября 2026 года

Продолжается 1672-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 248 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 305 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9647 дронов-камикадзе и совершили 2795 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Бачевск, Уланово, Товстодубово, Кучеривка, Корчаковка и Андреевка. Кроме того, враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Пустогород.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы, три артиллерийские системы и один пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики пять раз атаковали в районах Бунячино, Малой Корчаковки и Юнаковки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Казачьей Лопани, Лимана, Симиновки, Рыбалкино и Зарубинки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты пять раз атаковали в районах Ставков, Шейковки, Новоселовки и Дерилового.

На Славянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в районах Озерного, Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Федоровка Вторая.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки, Роскошного и Новопавловки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 33 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки и Новопавловки, а также совершал штурмы в направлениях Торецкого, Софиевки, Доброполья, Нового Донбасса, Свободного, Ганновки, Краснополья, Водянского, Дорожного, Васильевки и Мирного.

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении населенного пункта Терново.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районах Рождественской, Терноватой и Копанов.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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