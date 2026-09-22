Втрати ворога станом на 22 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1672 добу повномасштабної війни становлять 1 520 880 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 вересня втратила:

особового складу – близько 1 520 880 (+1 230) осіб;

танків – 12 364 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 374 (+9) од.;

артилерійських систем – 50 184 (+42) од.;

РСЗВ – 2 151 (+2) од.;

засобів ППО – 1 663 (+1) од.;

літаків – 442 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 720 (+8) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 529 134 (+1 441) од.;

крилатих ракет – 5 111 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 152 173 (+312) од.;

спеціальної техніки – 4 733 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

1 крилату ракету "Калібр;

8 "Бандероль"/"Дань-Т";

177 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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