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Потери врага по состоянию на 22 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1672 сутки полномасштабной войны составляют 1 520 880 человек.

Потери России в войне на 22 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1520880 (+1230) человек;
  • танков – 12 364 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 374 (+9) ед;
  • артиллерийских систем – 50 184 (+42) ед;
  • РСЗО – 2 151 (+2) ед;
  • средств ПВО – 1663 (+1) ед.;
  • самолетов – 442 (+0) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2720 (+8) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 529 134 (+1 441) ед;
  • крылатых ракет – 5 111 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 152 173 (+312) ед;
  • специальной техники – 4 733 (+4) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 22 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 1 крылатую ракету "Калибр;
  • 8 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 177 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 22 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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