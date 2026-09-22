Потери врага по состоянию на 22 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1672 сутки полномасштабной войны составляют 1 520 880 человек.

Потери России в войне на 22 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 сентября потеряла:

личного состава – около 1520880 (+1230) человек;

танков – 12 364 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 374 (+9) ед;

артиллерийских систем – 50 184 (+42) ед;

РСЗО – 2 151 (+2) ед;

средств ПВО – 1663 (+1) ед.;

самолетов – 442 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2720 (+8) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 529 134 (+1 441) ед;

крылатых ракет – 5 111 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 152 173 (+312) ед;

специальной техники – 4 733 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

1 крылатую ракету "Калибр;

8 "Бандероль"/"Дань-Т";

177 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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