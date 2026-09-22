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Потери врага по состоянию на 22 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1672 сутки полномасштабной войны составляют 1 520 880 человек.
Потери России в войне на 22 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 сентября потеряла:
- личного состава – около 1520880 (+1230) человек;
- танков – 12 364 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 374 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 50 184 (+42) ед;
- РСЗО – 2 151 (+2) ед;
- средств ПВО – 1663 (+1) ед.;
- самолетов – 442 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2720 (+8) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 529 134 (+1 441) ед;
- крылатых ракет – 5 111 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 152 173 (+312) ед;
- специальной техники – 4 733 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 1 крылатую ракету "Калибр;
- 8 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 177 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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